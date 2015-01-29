Житель Актобе, который живет в квартире, приобретенной по госпрограмме, утверждает, что местные чиновники его обманули, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kvartira1jpg copy Свою двушку Самат КАРАМЕРГЕНОВ купил в 2006 году. Квартира обошлась ему в  3 785 214 тенге.  Но неожиданно мужчина узнал, что переплатил за площадь своего жилья. Сверив данные в техпаспорте квартиры с договором купли-продажи, он обнаружил грубейшие несовпадения. - Эту квартиру я купил по какой-то непонятной застроенной площади, - рассказывает Самат КАРАМЕРГЕНОВ. - Площадь в техпаспорте завышенная! Получается я за 6,2 квадратных метра переплатил. И так все 189 квартир в этом доме. Всех жильцов обманули. Даже экспертизу проводили. Подняли техпаспорта всех квартир и подняли договора купли-продаж всех квартир. У всех завышенная площадь. 189 квартир переплатили в общей сложности 687 284 тенге! Это доказано экспертизой. За несуществующие квадратные метры. Но кроме КАРАМЕРГЕНОВА никто из жильцов не решился поднимать скандал. Почти 90% процентов жителей дома - госслужащие. Люди продолжают исправно платить ежемесячный кредит за квартиры. Но Самат объявил чиновникам из управления финансов войну. Он уже неоднократно обращался в суд. Правда, там ему отказали в иске по причине истечения срока давности, мол, раньше надо было обращаться. -   Есть решение суда и в иске КАРАМЕРГЕНОВУ отказано. К этому решению суда я ничего не могу добавить. Не могу же я комментировать решение суда, - ответила журналистам заместитель руководителя управления финансов Актюбинской области Дина АЙТЕНОВА. kvartira3 copy Vkvartira2 copy