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Социум

Актюбинец пытался дать взятку полицейскому

На мужчину завели уголовное дело, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл седьмого ноября на пересечении проспектов Абылхаир хана и Абая. 25-летнего водителя Kia Ceed остановили за нарушение ПДД, а именно несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. - Водитель предложил полицейскому взятку. Исполняя служебный долг, сотрудник полиции отказался от денежных средств. Страж правопорядка проявил принципиальную позицию и сообщил о коррупционном преступлении в управление собственной безопасности, - рассказали в департаменте. Ведётся досудебн
Дана Рахметова
Актюбинец пытался дать взятку полицейскому
На мужчину завели уголовное дело, передаёт Polisia.kz.
Уральских родителей возмутили поборы в школе
Уральских родителей возмутили поборы в школе
Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл седьмого ноября на пересечении проспектов Абылхаир хана и Абая. 25-летнего водителя Kia Ceed остановили за нарушение ПДД, а именно несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.
- Водитель предложил полицейскому взятку. Исполняя служебный долг, сотрудник полиции отказался от денежных средств. Страж правопорядка проявил принципиальную позицию и сообщил о коррупционном преступлении в управление собственной безопасности, - рассказали в департаменте.
Ведётся досудебное производство по статье 367 ч.1 УК РК «Дача взятки», проводятся следственные действия. О сумме взятки не сообщается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе полиция

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