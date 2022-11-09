- Водитель предложил полицейскому взятку. Исполняя служебный долг, сотрудник полиции отказался от денежных средств. Страж правопорядка проявил принципиальную позицию и сообщил о коррупционном преступлении в управление собственной безопасности, - рассказали в департаменте.Ведётся досудебное производство по статье 367 ч.1 УК РК «Дача взятки», проводятся следственные действия. О сумме взятки не сообщается.
Актюбинец пытался дать взятку полицейскому
На мужчину завели уголовное дело, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл седьмого ноября на пересечении проспектов Абылхаир хана и Абая. 25-летнего водителя Kia Ceed остановили за нарушение ПДД, а именно несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. - Водитель предложил полицейскому взятку. Исполняя служебный долг, сотрудник полиции отказался от денежных средств. Страж правопорядка проявил принципиальную позицию и сообщил о коррупционном преступлении в управление собственной безопасности, - рассказали в департаменте. Ведётся досудебн