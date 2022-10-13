- Совершена техническая ошибка, то есть в последней цифре ИИН было заменено на другую цифру. Мы принесли свои извинения. И всё, что какие-то накладки по восстановлению документов, если они утратили силу, и какие-то пошлины мы полностью обязуемся оплатить, - заверила главный врач поликлиники №4.Статистику сделали выговор.
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