- Совершена техническая ошибка, то есть в последней цифре ИИН было заменено на другую цифру. Мы принесли свои извинения. И всё, что какие-то накладки по восстановлению документов, если они утратили силу, и какие-то пошлины мы полностью обязуемся оплатить, - заверила главный врач поликлиники №4.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Пятого октября Ромахан Кенжебаев открыл больничный, а десятого числа уже собирался выходить на работу. Однако пока пенсионер болел, медработники его «похоронили». Из-за того, что он числится умершим, пенсионеру заблокировали счета, а его документы утратили силу. Ошибку совершил статистик поликлиники.Статистику сделали выговор.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.