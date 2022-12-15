Актюбинка пыталась сбежать от ссоры с мужчиной через окно

Но спуститься самостоятельно не смогла. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что вызов стражам порядка поступил 14 декабря. В одном из домов на улице 8 марта женщина выбралась через окно на карниз второго этажа. Спуститься самостоятельно она не смогла и звала на помощь. - На место пришествия незамедлительно прибыл наряд патрульной полиции в составе капитана Бакулана Кенжегалиева и младшего сержанта Султана Мамаева. Стражи порядка помогли женщине благополучно спуститься, - рассказали в ведомстве. Как выяснилось, между женщиной и му