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Социум

Актюбинка пыталась сбежать от ссоры с мужчиной через окно

Но спуститься самостоятельно не смогла. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что вызов стражам порядка поступил 14 декабря. В одном из домов на улице 8 марта женщина выбралась через окно на карниз второго этажа. Спуститься самостоятельно она не смогла и звала на помощь. - На место пришествия незамедлительно прибыл наряд патрульной полиции в составе капитана Бакулана Кенжегалиева и младшего сержанта Султана Мамаева. Стражи порядка помогли женщине благополучно спуститься, - рассказали в ведомстве. Как выяснилось, между женщиной и му
Дана Рахметова
Актюбинка пыталась сбежать от ссоры с мужчиной через окно
Но спуститься самостоятельно не смогла. 
Жительница Атырау выбросилась из окна многоэтажки
Жительница Атырау выбросилась из окна многоэтажки
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что вызов стражам порядка поступил 14 декабря. В одном из домов на улице 8 марта женщина выбралась через окно на карниз второго этажа. Спуститься самостоятельно она не смогла и звала на помощь.
- На место пришествия незамедлительно прибыл наряд патрульной полиции в составе капитана Бакулана Кенжегалиева и младшего сержанта Султана Мамаева. Стражи порядка помогли женщине благополучно спуститься, - рассказали в ведомстве.
Как выяснилось, между женщиной и мужчиной произошла ссора. Таким образом женщина хотела сбежать от своего обидчика. Обоих доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе полиция

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