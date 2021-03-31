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Социум

Актюбинская область переместилась в «красную» зону по темпам распространения COVID-19

Актюбинская область ранее располагалась в «желтой» зоне, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, теперь в «красной» зоне находятся пять регионов. В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области. ⠀ В «желтой» зоне: Алматинская и Карагандинская области. ⠀ В «зелёной» зоне — все остальные регионы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Актюбинская область переместилась в «красную» зону по темпам распространения COVID-19
Актюбинская область ранее располагалась в «желтой» зоне, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Актюбинская область переместилась в &quot;красную&quot; зону по темпам распространения COVID-19
Актюбинская область переместилась в &quot;красную&quot; зону по темпам распространения COVID-19
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, теперь в «красной» зоне находятся пять регионов. В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области. ⠀ В «желтой» зоне: Алматинская и Карагандинская области. ⠀ В «зелёной» зоне — все остальные регионы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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