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Культура Социум

Актюбинские школьники изобрели помощника для учебных занятий

Робот подсказывает, какие инструменты и детали нужны для занятий по робототехнике.
Жулдызхан Хасангалиева
Актюбинские школьники изобрели помощника для учебных занятий

Ученики 9-го класса средней школы №3 в городе Шалкар создали «робота-лаборанта» – устройство, которое помогает на уроках физики и информатики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения.

Юные изобретатели использовали язык программирования C++ и микроконтроллер Arduino. Управлять роботом можно через смартфон с помощью платформы RemoteXY, а схемы они разработали в Tinkercad. Робот подсказывает, какие инструменты и детали нужны для занятий по робототехнике, напоминает о правилах безопасности и помогает в проведении лабораторных работ. Это делает учебный процесс нагляднее и интереснее.

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— Одноклассники стали больше интересоваться робототехникой и программированием. В какой-то степени наш робот облегчает учителям организацию лабораторных работ, а у ребят усиливает самостоятельность и интерес к инженерным профессиям, — рассказывают школьники.

Ребята планируют доработать проект и в будущем помочь автоматизировать образовательный процесс.

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