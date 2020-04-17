Об этом рассказала руководитель управления образования Актюбинской области Лаззат Уразбаева, подводя первые итоги дистанционного обучения школьников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как организовать домашнее обучение в режиме ЧП, рассказали специалисты Иллюстративное фото из архива "МГ" В области перед компьютерами и телевизорами получают знания более 150 тысяч детей. В некоторых поселках задания школьникам разносят курьеры, их обеспечили средствами защиты. - По области детям раздали более 7 тысяч компьютеров, ожидаем поступление еще 1700 компьютеров, - сообщила Лаззат Уразбаева. - Все они школьные, через 2 месяца их должны по акту вернуть обратно. – Для дистанционного образования мы открыли Youtube-канал, по нему свои уроки преподают наши учителя. Уроки там на неделю вперед для 0-11 классов на русском и казахском языках. Первые результаты дистанционного образования нас порадовали. Те, кто получал тройки, учатся на 4, двоек нет. Дело в том, что теперь учителя занимаются с каждым учеником индивидуально, и это дает свои результаты. Хотя нагрузка на учителей возросла в разы. Но теперь они лучше разбираются в технологиях, могут подходить к работе более творчески. Это хороший опыт для них. Учителя музыки, физкультуры, технологии и рисования тоже разрабатывают свои уроки, получают зарплату. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 17 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1470, вылечились 277 человек, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Школьников было решено с 6 апреля перевести на дистанционное обучение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ