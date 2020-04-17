Еще 59 человек должны оплатить административные штрафы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Подробности убийства валютчика рассказали на суде в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, за нарушение порядка режима чрезвычайного положения всего составлено 375 административных протоколов по статье 476 КоАП «Нарушение режима чрезвычайного положения», в том числе за нарушение карантина и проведение других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий – 369, за нарушение домашнего карантина наказаны 6 человек. По городу Уральск по статье 476 КоАП РК в отношении 263 человек составлены административные протоколы, в районах области – 112. В отношении одного правонарушителя было вынесено предупреждение, на 59 наложены административные штрафы, в отношении 112 применена мера взыскания в виде административного ареста сроком от 3 до 13 суток, в еще 201 дело находится в производстве и два дела прекращены. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 17 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1470, вылечились 277 человек, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.