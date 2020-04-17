Заболевшей оказалась 34-летняя местная жительница, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявлено в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области, 34-летняя женщина госпитализирована в инфекционный стационар. - До госпитализации она находилась под наблюдением врачей в карантинном стационаре и ранее контактировала с зараженным Covid-19. Все контактные лица выявлены, очаги заражения локализованы и продезинфицированы. Пациентке назначено лечение согласно протоколу, - сообщили в оперативном штабе Атырауской области. Таким образом, число заболевших Covid-19 в Атырауской области достигло 72 человек. Число выздоровевших от коронавируса - 15. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 17 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1470, вылечились 277 человек, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.