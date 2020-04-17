Амангельды Дайана является ученицей 9 класса Назарбаев Интеллектуальной школы. Она пишет биологический проект, который заключается в исследовании биоразнообразия на побережье реки Урал. - Цель - исследовать растительность и абиотические факторы, в том числе и загрязнённость, которые влияют на них, а также их зависимость от расстояния от берега реки Урал. Результаты моего проекта показали, что река Урал, как и сам её берег, загрязнена и имеет большое количество примесей. Я буду дальше заниматься экологическим исследованием реки Урал, чтобы изучить насколько загрязнена река Урал и предпринять меры для её сохранения и очищения, - говорит Дайана. По словам девушки, чтобы спасти Урал, необходимо пересмотреть фильтрацию канализационно очистных труб, так как в результате исследования была выявлена высокая концентрация хромата. - Люди не должны загрязнять берег пластиком и другим мусором. Каждый год я приезжаю туда для того, чтобы полюбоваться природой, но со временем река Урал уменьшалась в объёме и загрязнялась, что и подтолкнуло меня на данный исследовательский проект. Чем раньше мы начнем возрождать экосистему реки Урал, тем больше вероятность того, что усилия не будут напрасными, и что у нас получится сохранить её для следующего поколения, - рассказала юный эколог. Во всероссийском конкурсе участвовали 15 конкурсантов, всего на конкурс было подано 1200 работ, 700 из которых прошли во второй тур. По итогам конкурса научная работа Дайаны была признана лучшей. В будущем девушка планирует изучать биоинженерию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.