Работать будут лишь оптовые склады, снабжающие продовольствием магазины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области. В поселке продукты дешевле, чем на городском рынке - жительница ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Постановление главного санитарного врача Атырауской области было дополнено. В частности, согласно документу, места массового скопления людей решено закрыть. - Приостановить работу ярмарок, рынков продовольственных товаров и других объектов с массовым скоплением людей, за исключением объектов оптовой торговли продуктами питания для обеспечения магазинов розничной торговли, - говорится в дополнении. Супермаркеты и продуктовые магазины продолжат свою работу по графику: 9.00 - 20.00. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 17 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1470, вылечились 277 человек, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.