Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по ЗКО Комитета по финансовому мониторингу МФ РК была задержана автомашина с нефтепродуктами объемом 23 тонны без документов, подтверждающих законность их происхождения. - Незаконная поставка осуществлялась ТОО «НафтунОйл» в адрес ясли-сада одного из сел области под видом дизельного топлива. В результате расследования установлено, что в прошлом году директор предприятия заключил несколько договоров с образовательными учреждениями одного из сел Казталовского района ЗКО на поставку дизельного топлива объемом 247 тонн на общую сумму 59 млн тенге. Однако вместо дизельного топлива осуществлялась поставка смеси фракций, полученных в процессе вторичной перегонки нефти, - пояснили в Комитете по финансовому мониторингу МФ РК. В настоящее время приговором суда №2 Казталовского района злоумышленник осужден по статье 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения".