Водитель машины сельской амбулатории под видом пациентов пытался провезти двух знакомых девушек через блокпосты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Въезд и выезд из Атырау полностью ограничили Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области,  в регионе выявлено 514 нарушений режима ЧП, из них по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима ЧП" – 488 нарушений. По статье 478 КоАП РК "Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП" выявлено 26 нарушений. - Имеют место факты незаконного объезда блокпостов гражданами, таких нарушений выявлено 27, в том числе 9 человек арестованы, наложено 11 штрафа и 5 человек предупреждены. К примеру, вчера на блокпосту в районе 41 разъезда в направлении города Алга была остановлена автомашина УАЗ сельской амбулатории, водитель которой под видом пациентов пытался незаконно вывезти двух своих знакомых девушек-студенток в поселок Шубаркудук. На девушек составлены административные протокола по статье 476 КоАП РК и на водителя составлен административный протокол по ст.478 КоАП РК и направлены в специализированный административный суд для принятия решения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Департамент полиции просит горожан с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 16 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1331, вылечились 263 человека, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.