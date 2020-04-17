Медиков будут подвозить утром и вечером, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автобусы будут подвозить только медицинских работников в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате города Уральск, в связи с приостановлением движения общественного транспорта с 16 по 24 апреля организован подвоз медицинских работников по разработанным 17 маршрутам, охватывающим весь город. - Подвоз осуществляется утром и вечером, общее количество задействованных автобусов составляет 65 единиц. На данных автобусах имеют право передвигаться только медицинские работники при предъявлении специального пропуска, - пояснили в акимате Уральска. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 17 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1480, вылечились 306 человек, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.