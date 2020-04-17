На сайте Национального Банка Казахстана сообщается, что в период параллельного обращения банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года являются законным платежным средством, обязательны к приему на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей и переводов денег. - До 10 июня 2020 года включительно не допускается отказ в принятии банкнот старого образца в качестве средства платежа. Отказ в приеме банкнот и монет, которые являются законным платежным средством, влечет нарушение статьи 206 Кодекса РК об административных правонарушениях. В случае возникновения фактов отказа в приеме банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года в период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов необходимо обратиться в территориальный филиал Национального Банка для принятия соответствующих мер, - говорится на сайте Нацбанка.- банки второго уровня в течение 12 месяцев со дня завершения периода параллельного обращения принимают и обменивают банкноты старого образца на действующие денежные знаки; - филиалы Национального Банка после истечения срока приема и обмена банками второго уровня еще в течение 3 лет будут принимать банкноты старого образца, а также осуществлять их замену на денежные знаки нового образца. - После 10 июня 2020 года банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года не будут являться законным платежным средством. При этом банкноты номиналом 500 тенге образца 2017 года будут находиться в обращении и останутся обязательными к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваться и обмениваться всеми банками и Национальным оператором почты, - говорится на сайте Нацбанка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.