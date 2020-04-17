На 17 апреля короновирусом заболели 32 человека в области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В столице и Алматы с 19 марта вводят карантин Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба, на 17 апреля 18.25 (по времени Нур-Султана) в Казахстане зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане – 8, в Алматинской области – 8, в Западно-Казахстанской области – 2. Как сообщили в департаменте контроля качества и безопасности услуг по ЗКО, один из заболевших является 22-летним жителем Западно-Казахстанской области, а второй, 23-летний житель Актюбинской области. - Граждане прибыли в область вместе с работающим вахтовым методом в Российской Федерации жителем, у которого ранее была выявлена коронавирусная инфекция и были госпитализированы в карантинный стационар, как контактные лица. По результатам диагностического исследования ПЦР у обоих были уточнены диагноз COVID-19. В настоящее время пациенты госпитализированы в областную инфекционную больницу, состояние удовлетворительное. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы, - отметили санврачи ЗКО. К слову, в области от коронавирусной инфекции уже выздоровели два человека. Под наблюдением врачей в областной инфекционной больнице находятся 30 человек, в провизорном стационаре – 148, в карантинном – 81, на домашнем карантине – 1396 человек. Всего в стране подтверждено 1 498 случаев, из них: -  в Алматы – 461, -  в Нур-Султане – 341, - в Кызылординской области – 143, - в Карагандинской области – 87, - в Акмолинской области – 81, - в Атырауской области – 72, - в Туркестанской области – 56, - в Жамбылской области – 53, - в Шымкенте – 46, - в Алматинской области – 37, - в ЗКО – 32, - в СКО – 29, - в Актюбинской области – 18, - в Павлодарской области – 15, - в Мангистауской области – 12, - в ВКО – 8, - в Костанайской области – 7. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.