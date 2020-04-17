Как сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исправительной системы ЗКО, двое жителей Уральска перебросили запрещенную посылку через тюремный забор в надежде на то, что она попадет знакомому осужденному. - Однако благодаря бдительности и эффективной работе сотрудников учреждения, незаконная «посылка» была вовремя обнаружена. Задержаны двое мужчин, у которых был обнаружен сотовый телефон, таблетки и флакон с неизвестной жидкостью. С их слов, они пытались перебросить запрещенные предметы другу, который отбывает наказания в исправительном учреждении. На сегодняшний день решается вопрос о привлечении данных лиц к ответственности согласно статье 481 КоАП РК "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно–исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов", - сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО. Стоит отметить, что нарушители уже понесли наказание и по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения". Специализированный административный суд города Уральск назначил нарушителям наказание в виде ареста сроком на пять суток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.