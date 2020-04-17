Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным службы спасения, 18 апреля в ЗКО ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске дождь, днем +14, ночью +4. В Атырау переменная облачность, днем 19 градусов тепла, ночью +10. В Актобе без осадков, днем +17, ночью до +7 градусов. В Актау переменная облачность, днем 20 градусов выше нуля, ночью +9. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.