Груз с масками был задержан на пограничном посту "Сырым" 17 апреля. Сотрудники департамента пограничной службы по ЗКО провели углубленный досмотр из-за неправильного опломбирования кузова автомашины марки "Volvo". - Большегруз направлялся из Алматы в Москву под управлением гражданина РК. В сопроводительных документах отправителя ТОО "КазАлтын сервис" в счет фактуре и накладной на груз указывалось 20 наименований предметов товара народного потребления, общей массой 12, 9 тысяч кг. Однако при досмотре было обнаружено 119 коробок одинаковой формы и размера, что не совпадало с сопроводительными документами. После вскрытия коробок, были обнаружены медицинские одноразовые маски в количестве 464 тысячи штук. Приблизительная оценочная стоимость около 55,9 млн тенге, - пояснили в департаменте пограничной службы КНБ по ЗКО. В ведомстве пояснили, что после оформления документов дело планируется передать сотрудникам департамента экономических расследований по ЗКО.