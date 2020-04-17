Всего в Казахстане зарегистрировано 1546 случаев Covid-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19 необходима вакцина Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба, на 17 апреля 22.50 (по времени Нур-Султана) в Казахстане зарегистрировано еще 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 5, в Алматы - 34, в Костанайской области - 2, в Западно-Казахстанской области - 1, в Актюбинской области - 5, в Жамбылской области - 1. Как сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО, 33 случай Covid-19 был обнаружен у 40-летнего жителя Западно-Казахстанской области, работающего вахтовым методом в РФ. - На посту "Таскала" было проведено анкетирование и бесконтактная термометрия. Жалоб не было. Он был направлен в карантинный стационар для лабораторного обследования на COVID-19. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19,- пояснили санврачи ЗКО.- В настоящее время состояние больного удовлетворительное, госпитализирован в областную инфекционную больницу. В ведомстве отметили, что также выявлены лица, контактировавшие с больным, они взяты под медицинское наблюдение. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы. Всего в стране подтверждено 1 546 случаев, из них: - в Алматы - 495, - в Нур-Султане - 346, - в Кызылординской области - 143, -  в Карагандинской области - 87, - в Акмолинской области - 81, -  в Атырауской области - 72, - в Туркестанской области - 56, - в Жамбылской области - 54, - в Шымкенте - 46, - в Алматинской области - 37, - в ЗКО - 33, - в СКО - 29, - в Актюбинской области - 23, - в Павлодарской области - 15, - в Мангистауской области - 12, - в Костанайской области - 9, - в ВКО - 8. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.