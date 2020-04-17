Байтолла Газизов сложил свои полномочия руководителя управления здравоохранения Атырауской области по собственному желанию, сообщает Ак Жайык. Глава облздрава Атырауской области уволился Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, до назначения Байтолла Газизов работал  директором областного  филиала Фонда социального медицинского страхования. В настоящее время обязанности руководителя управления здравоохранения исполняет Гульнафис Танбаева. Другие подробности не сообщаются. Напомним, Байтолла Газизов был назначен на должность руководителя управления здравоохранения 30 декабря 2019 года. Раннее эту должность занимала Маншук Аймурзиева. После громких скандалов в областном перинатальном центре Атырау, она покинула свое кресло. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.