Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов, ДЭР по Атырауской области был выявлен факт хищения бюджетных средств в сумме более 24 миллионов тенге, выделенных для нужд образовательного учреждения. - Виновным лицом является главный бухгалтер средней школы № 22 Жылыойского района, которая использовала служебное положение при совершении противоправных действий, - говорится в сообщении. Приговором Жылыойского районного суда главный бухгалтер признана виновной в соответствии со статьей 189, частью 4, пунктом 2 Уголовного кодекса, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с пожизненным лишением права занимать ответственные должности в государственных учреждениях. - Уважаемые граждане! Если вам стали известны факты нецелевого использования или присвоения бюджетных средств, просим обратиться в Департамент экономического расследования по Атырауской области комитета по телефону доверия: 8 (7122) 35-42-10, - добавили в комитете.