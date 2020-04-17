Иллюстративное фото из архива "МГ" Решением президиума духовного управления мусульман Казахстана стоимость фитр-садака на человека в этом году была установлена в размере 370 тенге. Стоимость фитр-садака рассчитывалась по средней рыночной цене муки по стране. А те, кто имеет материальный достаток, должны подавать фитр-садака по стоимости изюма или фиников. Следует отметить, что в этом году месяц Рамадан начинается 24 апреля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.