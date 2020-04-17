Они работали в РФ вахтовым методом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Подъезд еще одного дома оцепили в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" На 17 апреля в регионе зарегистрированы еще пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщили в оперативном штабе ЗКО,  в первом случае 30-летний пациент является жителем города Уральск. Больной был госпитализирован в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты лабораторные анализы. - Во втором случае четверо граждан, у которых обнаружена коронавирусная инфекция, являются жителями Западно-Казахстанской области, работающие по вахтовому методу в Российской Федерации. На посту "Таскала" сотрудниками СКП проведено анкетирование и бесконтактная термометрия. Жалоб не было. Они были направлены в карантинный стационар для лабораторного обследования на COVID-19. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех пяти пацентов был уточнен диагноз COVID-19, - сообщили в оперативном штабе ЗКО. Сейчас состояние больных врачи оценивают как удовлетворительное, они госпитализированы в областную инфекционную больницу. Выявляются лица, контактировавшие с больными, они взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Всего в области выявлено 30 человек с инфекцией COVID-19. В области от коронавирусной инфекции выздоровели 2 человека. Под наблюдением врачей в областной инфекционной больнице находятся 28 человек, провизорном стационаре – 50, карантинном – 158, а на домашнем карантине – 1396 человек. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 17 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1470, вылечились 277 человек, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.