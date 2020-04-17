Жителям республики поступают звонки якобы из Единого выплатного центра, Единого бюджетного фонда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Казахстане запустили сайт для проверки статуса сотовых телефонов на наличие регистрации Иллюстративное фото из архива "МГ" В телеграм-канале 42500.enbek.kz предупреждают, что в связи с информацией о возврате в бюджет неверно выплаченных пособий 42 500 тенге в сети появился новый вид мошенничества. Получателям выплаты 42500 поступают звонки из якобы Единого выплатного центра, Единого бюджетного фонда и т.п. Человеку сообщают, что он незаконно получил выплату 42500 и обязан вернуть её, перечислив сумму 42500 тенге на определённый расчетный счёт. При этом человека запугивают большой суммой штрафа и уголовной ответственностью. - Это мошенничество, - говорится в телеграм-канале. - Не отправляйте свои персональные данные в чатах тем, кто обещает вам помочь с оформлением заявки на выплату по утере дохода. Это могут быть мошенники, собирающие персональные данные потенциальных жертв. Единственно верные реквизиты для возврата: Бенефициар: НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" БИК Бенефициара: GCVPKZ2A ИИК Бенефециара: KZ67009SS00368609110 БИН Бенефициара: 160440007161 КБЕ Бенефициара: 11, КНП: 049 Напомним, правительство разработало механизм возврата пособия 42500 для тех, кто оформил его, однако в этих деньгах не нуждается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.