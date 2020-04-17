Всего в Казахстане коронавирусной инфекцией заразились 1470 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау журналисты будут проходить экспресс-тесты на коронавирус Иллюстративное фото из архива "МГ" Зарегистрировано еще 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в г. Нур-Султан – 2, в г. Алматы – 44, в г. Шымкент – 1, в Кызылординской области – 9, в Туркестанской области – 2, в Западно-Казахстанской области – 4, в Атырауской области – 1, в Павлодарской области – 2, в Карагандинской области – 3. Всего в стране подтверждено 1 470 случаев, из них: в Алматы – 461, в Нур-Султане – 328, в Кызылординской области – 143, в Карагандинской области – 87, в Акмолинской области – 81, в Атырауской области – 72, в Туркестанской области – 55, в Жамбылской области – 53, в г. Шымкент – 46, в ЗКО – 30, в СКО – 29, в Алматинской области – 29, в Павлодарской области – 15, в Актюбинской области – 14, в Мангистауской области – 12, в ВКО – 8, в Костанайской области – 7. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 17 апреля  вылечились 277 человек, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.