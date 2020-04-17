Ученые США выяснили, что отличить коронавирус от простуды можно по отсутствию насморка, сообщает Eurekalert Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявлено в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Как показало исследование, ключевым симптомом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, является потеря обоняния при свободных носовых пазухах. По словам одного из авторов исследования, новый коронавирус не связан с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи. - Это также позволяет довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии, - отметил доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати Ахмад Седагат.   По мнению ученых, потеря обоняния при отсутствии других симптомов, связанных с носовой полостью, свидетельствует, что пациента необходимо немедленно изолировать и протестировать на коронавирус. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По данным на 16 апреля, заразились чуть больше двух миллионов человек, скончались 139 419, выздоровели 528 300 человек. Первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 16 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1402, вылечились 277 человек, умерли - 17. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.