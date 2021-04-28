Актюбинский облздрав в пандемию закупал оборудование по завышенным ценам

В данный момент идет следствие, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Проверка обнаружила, что при приобретении дыхательных аппаратов, аппаратов ИВЛ, грузовых лифтов для больниц, УЗИ–оборудования и других переплатили 264 млн тенге, сообщили в Антикоррупционной службе Актюбинской области. Проверяли закуп с начала прошлого года до августа прошлого года, затем материалы передали в областную прокуратуру. Дело прекратили, а недавно расследование возобновили. Сумма в материалах уже другая. - Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Упра