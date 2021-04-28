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Социум

Актюбинский облздрав в пандемию закупал оборудование по завышенным ценам

В данный момент идет следствие, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Проверка обнаружила, что при приобретении дыхательных аппаратов, аппаратов ИВЛ, грузовых лифтов для больниц, УЗИ–оборудования и других переплатили 264 млн тенге, сообщили в Антикоррупционной службе Актюбинской области. Проверяли закуп с начала прошлого года до августа прошлого года, затем материалы передали в областную прокуратуру. Дело прекратили, а недавно расследование возобновили. Сумма в материалах уже другая. - Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Упра
gorod
Актюбинский облздрав в пандемию закупал оборудование по завышенным ценам
В данный момент идет следствие, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
12 миллионов тенге вернули потребителям ЗКО за некачественные товары и услуги
12 миллионов тенге вернули потребителям ЗКО за некачественные товары и услуги
Иллюстративное фото из архива "МГ" Проверка обнаружила, что при приобретении дыхательных аппаратов, аппаратов ИВЛ, грузовых лифтов для больниц, УЗИ–оборудования и других переплатили 264 млн тенге, сообщили в Антикоррупционной службе Актюбинской области. Проверяли закуп с начала прошлого года до августа прошлого года, затем материалы передали в областную прокуратуру. Дело прекратили, а недавно расследование возобновили. Сумма в материалах уже другая. - Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области». Основанием для этого послужили результаты проверки ревизионной комиссии о закупе по завышенной цене медицинского оборудования на сумму 55 млн тенге в рамках Антикризисных мер по борьбе с COVID-19. По данному факту проводится досудебное расследование, - сообщили в департаменте Агентства РК по Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП

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