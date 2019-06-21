Председатель областной ревкомиссии Саган Енсегенулы рассказал депутатам на сессии, какие нарушения совершают чиновники при расходовании бюджетных средств. Один из депутатов назвал это кошмаром. Нарушения касаются миллиардов тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Больше всего нарушений было в областном управлении экономики и бюджетного планирования в 2015-2017 годах, когда его возглавляли Рузия Айдашева, которая сейчас занимает должность заместителя акима города и Олжас Смагулов, доросший до поста заместителя акима области.
В эти годы футбольному клубу «Актобе» выделили 7 110,0 млн тенге без бюджетной заявки. На 6 527,0 млн тенге была сокращена плата за эмиссию, на 5 129,2 млн утвердили бюджет без бюджетных заявок. В области, которая отличилась развитием ГЧП, в 2016 году забыли заключить договора с частными партнерами на 2 645,4 млн тенге. В 2017 году запланировали выделить из бюджета 1 млрд тенге на приобретение 51 автобусов для частной компании ТОО»Автопарк», хотя обосновывающих документов для этого не было.
- В 2018 году неэффективно использовали более 9 млрд тенге из бюджета и активов государства, - сообщил Сагат Енсегенулы. - Это грубое расточительство собираемых налогов, сборов и штрафов. Основная доля из выявленных 9 млрд 066,1 млн тенге приходится на объекты физкультуры и спорта - 4 млрд 715 млн тенге
В регионе тратили бюджетные средства на проектно-сметные документации для объектов на селе, где численность жителей резко уменьшается. Проекты разрабатывали без технического и экономического обоснования. Из-за неэффективного планирования растратили 1 264,3 млн тенге.
В районах своевременно не передавали новые объекты на балансы предприятий и организаций, из-за этого областной бюджет нес дополнительные расходы на их содержание.
Больше всего таких объектов насчитали в Мартукском районе. Там газовому предприятию не передали 9 газопроводов, районному отделу образования две школы. Дополнительные расходы местного бюджета составили 9,1 млн тенге.
– Из общей суммы, подлежащей возврату, а это около 15 млрд тенге, восстановлено всего 1,6 млрд тенге. По оставшейся сумме – 13,1 млрд тенге по управлению строительства, еще не наступили сроки исполнения.
Работники госструктур полностью игнорируют нормы закона, - сообщил главный ревизор области.
По словам Сагата Енсегена, на 76 должностных лиц наложили штраф на 12,6 млн тенге. 25 материалов передали в правоохранительные органы, двух работников Темирского районного маслихата осудили.
Один из депутатов, директор Актюбинского сельскохозяйственного колледжа и бывший замакима области Амангельды Есеркепов, дослушав отчет, сравнил его с приговором суда, и назвал факты кошмаром.
- Вы называете фамилии Айдашевой, Смагулова, как эти люди продолжают работать? Одна замакима города, другой замакима области. Более 25 миллиардов неправильно израсходовали! Почему вовремя на это не указываете? Одни миллиарды фигурируют. И только два человека привлечены к ответственности. Штраф всего 12 млн тенге, тут даже 1 процента из растраченного нет, - отчитал самого председателя депутат ревкомиссии.
Азамат АКЫЛ