Больше всего нарушений было в областном управлении экономики и бюджетного планирования в 2015-2017 годах, когда его возглавляли Рузия Айдашева, которая сейчас занимает должность заместителя акима города и Олжас Смагулов, доросший до поста заместителя акима области. В эти годы футбольному клубу «Актобе» выделили 7 110,0 млн тенге без бюджетной заявки. На 6 527,0 млн тенге была сокращена плата за эмиссию, на 5 129,2 млн утвердили бюджет без бюджетных заявок. В области, которая отличилась развитием ГЧП, в 2016 году забыли заключить договора с частными партнерами на 2 645,4 млн тенге. В 2017 году запланировали выделить из бюджета 1 млрд тенге на приобретение 51 автобусов для частной компании ТОО»Автопарк», хотя обосновывающих документов для этого не было. - В 2018 году неэффективно использовали более 9 млрд тенге из бюджета и активов государства, - сообщил Сагат Енсегенулы. - Это грубое расточительство собираемых налогов, сборов и штрафов. Основная доля из выявленных 9 млрд 066,1 млн тенге приходится на объекты физкультуры и спорта - 4 млрд 715 млн тенге В регионе тратили бюджетные средства на проектно-сметные документации для объектов на селе, где численность жителей резко уменьшается. Проекты разрабатывали без технического и экономического обоснования. Из-за неэффективного планирования растратили 1 264,3 млн тенге. В районах своевременно не передавали новые объекты на балансы предприятий и организаций, из-за этого областной бюджет нес дополнительные расходы на их содержание. Больше всего таких объектов насчитали в Мартукском районе. Там газовому предприятию не передали 9 газопроводов, районному отделу образования две школы. Дополнительные расходы местного бюджета составили 9,1 млн тенге. – Из общей суммы, подлежащей возврату, а это около 15 млрд тенге, восстановлено всего 1,6 млрд тенге. По оставшейся сумме – 13,1 млрд тенге по управлению строительства, еще не наступили сроки исполнения. Работники госструктур полностью игнорируют нормы закона, - сообщил главный ревизор области. По словам Сагата Енсегена, на 76 должностных лиц наложили штраф на 12,6 млн тенге. 25 материалов передали в правоохранительные органы, двух работников Темирского районного маслихата осудили. Один из депутатов, директор Актюбинского сельскохозяйственного колледжа и бывший замакима области Амангельды Есеркепов, дослушав отчет, сравнил его с приговором суда, и назвал факты кошмаром. - Вы называете фамилии Айдашевой, Смагулова, как эти люди продолжают работать? Одна замакима города, другой замакима области. Более 25 миллиардов неправильно израсходовали! Почему вовремя на это не указываете? Одни миллиарды фигурируют. И только два человека привлечены к ответственности. Штраф всего 12 млн тенге, тут даже 1 процента из растраченного нет, - отчитал самого председателя депутат ревкомиссии.Председатель ревизионной комиссии Сагат Енсегенулы