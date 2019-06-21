Иллюстративное фото из архива "МГ" В суде Курмангазинского района Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении местного жителя, разбившего фонарь освещения, что на площади акимата Курмангазинского района. Мужчина был в изрядном подпитии, но это не освободило его от ответственности. На судебном заседании правонарушитель, признав свою вину, раскаялся в содеянном. В итоге за мелкое хулиганство, предусмотренное ст. 434 ч.1 КоАП РК, курмангазинца осудили и дали 5 суток адмареста.