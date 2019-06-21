Вкусный и полезный десерт для сладкоежек, следящих за здоровьем и фигурой!  Ингредиенты: 500 гр. любимого йогурта 250 гр. фруктов или ягод (по вашему вкусу) 1п. или 25 гр. желатина (быстрорастворимого) 4 ст.л. сахарозаменителя Приготовление: Желатин замачиваем в 1/2 ст горячей воды или сока. Фрукты, ягоды промываем и нарезаем кубиком. Йогурт и заменитель сахара смешиваем блендером или миксером. Вливаем разбухший желатин и еще раз взбиваем. Добавляем фрукты, ягоды, аккуратно смешиваем. Форму застилаем пленкой, выливаем смесь, убираем в холод на 3,5 ч. Достаем торт, аккуратно перекладываем на блюдо, украшаем фруктами или мармеладом и подаем. Приятного лакомства!