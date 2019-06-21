Жители дома №9 по улице Жангир хана рассказали, что змея, ползущая по дороге среди людей, стала для них обычным явлением. – По двору уже невозможно спокойно пройти. Змеи выползают отовсюду, из подвалов, из подъездов, из-под травы, людей они не боятся. Уже на детской площадке их можно встретить. За детей страшно, ведь даже если они и не опасны, ребенок может испугаться. В детстве мы слышали, что в поселках бывает большое количество змей, но чтобы в городе их было много - это для меня нонсенс, - говорит жительница города Эльвира Тулакбаева. По словам людей, это длится уже больше месяца. Поначалу люди забрасывали пресмыкающихся камнями, а некоторые даже пытались отлавливать их и выносить за пределы двора. Но толку от этого было мало. Люди связывают это явление с устоявшейся сухой погодой. – В прошлом году были змеи, но мало. На речке им негде жить, там суха, разлива не было, а им нужна влага, еда. Вот они и перебрались поближе к нам, ведь здесь есть подвалы, в которых влажно и в которых водятся мыши. В Коминтерне они прямо по асфальту ползают. Но они не ядовитые, поэтому спасатели нам здесь вряд ли помогут, - говорит житель дома Владимир Горшков. Жители дома говорят, что в их дворе можно встретить змей любой разновидности и разного размера. – Я особо не разбираюсь в змеях, поэтому опасны они или нет сказать не могу. Видела во дворе черных, коротких, длинных, а также змей больших размеров, есть и детеныши. В КСК сказали, что ничем помочь не могут, а в акимат мы не дозвонились. За детей боимся, они ведь могут на них наступить, а змеи непредсказуемы. Дети постарше ловят их и пугают ими детей помладше. Да и взрослым жутко от их вида, - добавила жительница города Гульжанат Акатаева. В акимате Зачаганского сельского округа завили, что знакомы с этой проблемой. – Мы вчера выезжали на место, смотрели, разговаривали с жильцами. Председателю КСК "Орнату" было дано задание об организации дезинфекции. В скором времени они должны приступить к травле пресмыкающихся, - сообщил заместитель акима Зачаганского сельского округа Нурболат Мухитов. В КСК "Орнату", к которому относится дом, сообщили, что денег на дезинфекцию нет. – Действительно, в этом году у нас очень много змей. Но они не только в подвалах, но и во дворах, и на улице. Как появятся средства, мы можем продезинфицировать подвали и подъезды, но за улицу мы не отвечаем, - сообщил председатель КСК "Орнату" Курмангали Караш. В центре дезинфекции по ЗКО рассказали, что к ним поступал вызов от единого call-центра "109". – Наши специалисты выезжали на данный адрес. Однако встретиться с представителями КСК "Орнату" нам не удалось. Ведь для того, чтобы приступить к работе, мы должны заключить договор с КСК на предоставление наших услуг. Мы оказываем услуги на платной основе, цены зависят от площади обрабатываемого участка, - сообщила руководитель отдела Центра дезинфекции по ЗКО Актолкын Ашетова. В ДЧС ЗКО сообщили, что по этой проблеме спасатели выезжали утром 21 июня. – Совместно с председателем КСК был осуществлен осмотр подвалов и подъездов. Однако змей мы не встретили, - рассказали спасатели.