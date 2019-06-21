Пресмыкающиеся живут в зарослях травы, ползают по обочинам дорог, заползают в подъезды и в подвалы многоэтажек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жители дома №9 по улице Жангир хана рассказали, что змея, ползущая по дороге среди людей, стала для них обычным явлением.
– По двору уже невозможно спокойно пройти. Змеи выползают отовсюду, из подвалов, из подъездов, из-под травы, людей они не боятся. Уже на детской площадке их можно встретить. За детей страшно, ведь даже если они и не опасны, ребенок может испугаться. В детстве мы слышали, что в поселках бывает большое количество змей, но чтобы в городе их было много - это для меня нонсенс, - говорит жительница города Эльвира Тулакбаева.
По словам людей, это длится уже больше месяца. Поначалу люди забрасывали пресмыкающихся камнями, а некоторые даже пытались отлавливать их и выносить за пределы двора. Но толку от этого было мало. Люди связывают это явление с устоявшейся сухой погодой.
– В прошлом году были змеи, но мало. На речке им негде жить, там суха, разлива не было, а им нужна влага, еда. Вот они и перебрались поближе к нам, ведь здесь есть подвалы, в которых влажно и в которых водятся мыши. В Коминтерне они прямо по асфальту ползают. Но они не ядовитые, поэтому спасатели нам здесь вряд ли помогут, - говорит житель дома Владимир Горшков.
Жители дома говорят, что в их дворе можно встретить змей любой разновидности и разного размера.
– Я особо не разбираюсь в змеях, поэтому опасны они или нет сказать не могу. Видела во дворе черных, коротких, длинных, а также змей больших размеров, есть и детеныши. В КСК сказали, что ничем помочь не могут, а в акимат мы не дозвонились. За детей боимся, они ведь могут на них наступить, а змеи непредсказуемы. Дети постарше ловят их и пугают ими детей помладше. Да и взрослым жутко от их вида, - добавила жительница города Гульжанат Акатаева.
В акимате Зачаганского сельского округа завили, что знакомы с этой проблемой.
– Мы вчера выезжали на место, смотрели, разговаривали с жильцами. Председателю КСК "Орнату" было дано задание об организации дезинфекции. В скором времени они должны приступить к травле пресмыкающихся, - сообщил заместитель акима Зачаганского сельского округа Нурболат Мухитов.
В КСК "Орнату", к которому относится дом, сообщили, что денег на дезинфекцию нет.
– Действительно, в этом году у нас очень много змей. Но они не только в подвалах, но и во дворах, и на улице. Как появятся средства, мы можем продезинфицировать подвали и подъезды, но за улицу мы не отвечаем, - сообщил председатель КСК "Орнату" Курмангали Караш.
В центре дезинфекции по ЗКО рассказали, что к ним поступал вызов от единого call-центра "109".
– Наши специалисты выезжали на данный адрес. Однако встретиться с представителями КСК "Орнату" нам не удалось. Ведь для того, чтобы приступить к работе, мы должны заключить договор с КСК на предоставление наших услуг. Мы оказываем услуги на платной основе, цены зависят от площади обрабатываемого участка, - сообщила руководитель отдела Центра дезинфекции по ЗКО Актолкын Ашетова.
В ДЧС ЗКО сообщили, что по этой проблеме спасатели выезжали утром 21 июня.
– Совместно с председателем КСК был осуществлен осмотр подвалов и подъездов. Однако змей мы не встретили, - рассказали спасатели.
Фото Медета МЕДРЕСОВА