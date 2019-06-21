В нефтяной столице прошел фестиваль патриотической песни среди госслужащих «Менің елім – Қазақстан», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фестиваль, организованный областным департаментом Агентства РК по делам государственной службы, собрал 14 чиновников. - В рамках Дня госслужащего мы организовали этот фестиваль. Сегодня были как солисты, так и дуэты, и даже одно трио, приехали на мероприятие в том числе госслужащие из отдаленных районов. В дальнейшем подобного рода праздничные мероприятия будут продолжаться, - отметил руководитель департамента Токтамыс Жумагулов. Все госслужащие пели вживую, без фонограммы, а некоторые играли и на различных музыкальных инструментах. Первое место в фестивале завоевали представители департамента статистики. "Серебро" - у аппарата акима Атырауской области, третье место - у руководителя отдела культуры и развития языков Махамбетского района Нургали Аруева. Лина ОЙЛОВА