Владельцы красивой птицы построили для него дом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20 июня в редакцию "МГ" позвонила Светлана Мустанова, которая рассказала, что к ней во двор собаки пригнали павлина. Женщина не знала, чем накормить и куда деть спасенную птицу. Однако позже объявились хозяева пернатого, ими оказались соседи. По словам хозяев птицы, павлин живет у них уже шестой год. - У него была своя курочка, но, к сожалению, она умерла. Теперь остался самец. Мы их специально заказывали из другого города. Потом однажды пытались сами выводить их, но не для продажи и бизнеса, а для себя, для детей.  Но не получилось, потому что птенцы доживают только до двух месяцев и погибают, для них нужны все условия, уход за ними, как за маленьким ребенком. Настолько это чувствительная птица, - отметил брат хозяина птицы Аслан. - Специально для павлина мы построили отдельный дом. Тут есть и обогреватель на зимний период, и освещение. Правда, питается он как обычная курица. Да еще и дети его подкармливают печеньем. Также Аслан рассказал, что пернатый имеет особенный характер. - Вообще он привык к нашей семье и детям, подходит к нам, когда мы пьем вечером чай на улице и распускает хвост, радует своим окрасом, - говорит Аслан. Также Аслан рассказал, что у его брата есть еще разные необычные виды птиц, к примеру, черный петух или рогатая курочка. - Раньше было примерно 150 куриц, и все они были привезены из разных регионов нашего государства. Теперь остался десяток, есть необычный петух, мало того что у него перья черного цвета и гребень, так у него еще и мясо черное, такая вот интересная порода. А вот у другой курицы гребень в виде рожек. Большое количество птицы держать мы уже не успеваем физически, у всех работа, а за ними нужен уход, - рассказал Аслан. К слову, мужчина добавил, что для своих деток они еще и держали крыс, рыбок, лошадок. дом для павлина  