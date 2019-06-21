Двукратный чемпион мира по киокушинкай-каратэ Бауыржан Кумискалиев обучает азам карате своих коллег, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В рядах курсантов учебного центра управления спецподготовки департамента полиции Атырау на этой неделе обучение проходят 30 человек. Сотрудник СОБРа Бауыржан учит своих коллег приемам ближнего боя. Как отбиться от тех, кто нападает с ножом, либо быстро успокоить дебошира - эти навыки особенно необходимы сотрудникам внешней службы. Патрульные полицейские, участковые с особым интересом учат приемы, ну а некоторые даже преуспевают. Сотрудник отдела криминальной полиции УП города Атырау старший лейтенант полиции Алмаз Мукаев часто посещает спортивный зал. Поэтому он первым вызвался состязаться с тренером. Пару движений по инструкции - и даже чемпион мира в тесных объятиях Алмаза. Сам Бауыржан отмечает высокую способность курсантов учебного центра. Напомним, сейчас в рядах полиции Атырау работают 2 чемпиона мира и 8 международных мастеров спорта. Лина ОЙЛОВА