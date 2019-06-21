Новый центр расположен в селе Дарьинское. Уже сейчас здесь персонал в составе 60 человек готов принимать своих первых постояльцев. Специалисты управления координации занятости и социальных программ подчеркнули, что в смену центр сможет принять 55 человек. Для оказания услуг здесь созданы все условия. - Здесь созданы все условия для проживания пациентов. Свежий воздух, прогулки, необходимые процедуры. Все это будет оказываться персоналом. Считаем, что открытие центра для данной категории граждан очень важное событие, потому как учреждение, которое находится в областном центре переполнено. Здесь будут пациенты в возрасте от 18 лет с различными психическими расстройствами. Длительность реабилитации зависит от степени тяжести заболевания, - пояснил заместитель акима района Байтерек Ернар Бекетов. На реабилитацию после лечения с психическими расстройствами сюда будут направляться не только жители Дарьинского сельского округа, но и всего региона в целом, достигшие 18 лет. Специальное заключение для того, чтобы попасть в центр выдается только после прохождения полного медицинского обследования, на основании которого комиссия уже будет решать, нуждается пациент в дальнейшем лечении или нет. Центр стал 13 по счету специализированным медико-социальным учреждением в области. Как было отмечено в ходе открытия центра, целью деятельности медико-социального учреждения является создание инвалидам 1 и 2 группы старше восемнадцати лет, с психоневрологическими заболеваниями благоприятных условий жизни, приближенных к домашним, предоставление социальных услуг в соответствии со Стандартами оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения и проведение реабилитационных мероприятий. В Центре работают специалисты, способные оказать квалифицированную помощь: психологи, логопеды, специалисты по культурно досуговой деятельности, трудовой терапии, преподаватели музыки, физической культуры. По предпочтениям постояльцев Центра работает читальный зал и библиотека.