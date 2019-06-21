Торжественная церемония прошла сегодня, 21 июня, в здании маслихата в 12.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким ЗКО Гали Искалиев поздравил своих коллег с Днем государственного служащего. - Я сердечно всех поздравляю, желаю крепкого здоровья, благополучия, профессионального роста во благо укрепления нашей государственности, - сказал Гали Искалиев. По словам Гали Искалиева, глава государства Касым-Жомарт Токаев, продолжая курс Елбасы по повышению имиджа госслужбы, особо отметил, что в систему госуправления должны приходить только достойные, образованные люди на основе меритократии. - Одним из новшеств является предложенный президентский кадровый резерв из молодых специалистов. Это один из мощных социальных лифтов для молодежи. Мы приглашаем на работу в госорганы молодых людей, способных реализовать государственную политику в области. Ежедневно проходят конкурсы на занятие вакантных должностей, но молодые люди в массе своей не участвуют, думая, что они не пройдут. Это не означает, что не пройдя один раз, кандидат не пройдет во второй или в третий раз, нет. На то конкурсы и проводятся, чтобы выявить лучших, компетентных, соответствующих именно этой или иной должностной позиции. Поэтому нужно верить в себя, смело проходить тесты и конкурсный отбор, - пояснил глава региона. Также Гали Искалиев рассказал, что в настоящее время открыт и действует проектный офис «Ақжайық – адалдық алаңы», который специально создан для сокращения уровня коррупции и повышение доверия граждан к госорганам в нашем регионе. - Хочу особо отметить роль женщин в развитии госслужбы. В регионе более 4 тысяч госслужащих,  55% составляют женщины, тем самым реализуется принцип гендерного равенства.  Среди них, хочу отметить, руководителя отдела управления образования Луару Батыргалиеву, которая взяла на воспитание из детского дома семерых детей. Уверен, что госслужащие области будут с честью нести высокое звание государственного служащего Республики Казахстан, - дополнил аким ЗКО.