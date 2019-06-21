У 6-летнего мальчика ДЦП и эпилепсия, причем судороги повторяются несколько раз в день, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мама мальчика Малика Умбеталиева рассказывает, что Аян третий ребенок в семье, старшие дети - 13-летняя дочь и 10-летний сын абсолютно здоровы. - Аян тоже родился здоровым малышом. Когда ему было 8 месяцев, он заболел и мы попали в больницу. Пока сдавали анализы, ребенок впал в кому. Неделю он был в коме. Затем у него 3 раза брали пункцию мозга, 1 раз головного и 2 раза из позвоночника. После болезни у сына произошла деформация позвоночника. Сначала нам поставили диагноз менингоэнцефалит, сейчас у нас диагноз ДЦП и эпилепсия, - рассказывает Малика. - Сейчас Аян не ходит, не сидит, ничего не видит. Судороги у него бывают 4-5 раз в день. Более того, у него идет атрофия левой стороны. Малика с тремя детьми живет на съемной квартире. По ее словам, муж ушел из семьи, когда мальчик начал болеть. - За квартиру я плачу 45 тысяч тенге ежемесячно. Сама я, естественно, работать не могу, ухаживаю за сыном. Алименты муж платит, но частями, получаю пособие на сына по инвалидности. На это приходится выживать. Сейчас, правда, оформила АСП, буду получать. Недавно я списалась с профессором-эпилептологом из Московского центра эпилепсии, выслала все наши анализы, он сказал, что нужно приехать и пройти обследование, - пояснила Малика Умбеталиева. На обследование нужно 600 тысяч тенге, 450 тысяч уже собраны. Мама не в состоянии самостоятельно найти такие деньги. - Я очень хочу помочь своему ребенку, у меня сердце разрывается, когда я вижу его мучения. Этот центр - моя последняя надежда. Я прошу людей помочь мне со сбором средств, - говорит Малика. Желающие помочь могут перечислить деньги по следующим реквизитам: Халык банк 4390878223682880 Карта Каспи голд 5169497149825741 Либо позвонить маме мальчика Малике по номеру 87779795444.