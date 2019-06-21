В области продолжается скандал из-за реализации проекта по расширению русел 8 рек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". К работам приступили весной. В результате спилили и вырвали с корнями сотни деревьев, зеленые берега превратили в песочные валы, в речках из–за расширения русел резко упал уровень воды. Актюбинцы возмущены таким варварским способом борьбы с паводком. Именно для предотвращения затопления прибрежной территории, объясняют власти, городской акимат заказал проект по расширению русел рек, который обошелся бюджету почти в 7 млрд тенге. Жители собирают подписи под обращением к главе государства. – Разрушены и зарыты слоем песка все родники, которые питали Каргалу, обмелело Каргалинское водохранилище, упал уровень воды в Актюбинском и Саздинском водохранилищах. На реках варварски вырублены и продолжают уничтожать деревья и кустарники, которые укрепляли берег. Нарушена экосистема, гибнут рыба и животные, - пишут актюбинцы президенту и просят приостановить реализацию проекта. Довольно резко о проблеме катастрофы на актюбинских реках на сессии областного маслихата высказался депутат Марат Итегулов. - На Каргале и Илеке устроили вандализм. Надо разобраться с этим, подать в прокуратуру и привлечь к ответственности бывшее руководство нашей области, - сказал депутат. - Столько денег угробили государственных и создали экологическую катастрофу! Осталось непонятным, услышал ли его присутствовавший на сессии глава области Ондасын Уразалин, да и другие лица, после эмоционального выступления народного избранника сессию быстро закрыли. Азамат АКЫЛ