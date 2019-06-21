Застрявшие в лифте приехали поздравить новоселов, которые получили квартиры по линии ЖССБ, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Случай произошел сегодня, 21 июня, когда директор ЗКОФ АО "Жилстройсбербанк" Диас Рахымхан вместе со своими подчиненными приехали вручать ключи семье военнослужащего, который смог приобрести вторичное жилье по государственной программе "Әскери баспана" в доме 8/1 по улице Ларина. Пять человек, в числе которых Диас Рахымхан, двое его подчиненных, командир воинской части и новосел, не могли самостоятельно выбраться из лифта в течение 40 минут. На помощь людям подоспели сотрудники сервисной компании, которых вызвали сами же герои инцидента. – Вообще состояние лифтов по городу в плачевном состоянии. Наша организация старается поддерживать лифты в исправном состоянии, где-то стараемся заменять запасные части, где-то ремонтируем. Нас также вызывают, когда люди застревают. Лифт этого дома на нашем балансе не находится, мы его не обслуживаем. Скорее всего, здесь произошел перегруз или блокировка дверей. В таких случаях мы рекомендуем незамедлительно вызывать специалистов, - сообщил инженер ТОО "Уральск сервис лифт" Алексей Чамов.  