- Мы рекомендовали всем педагогам и детям соблюдать масочный режим. Также по поводу прививок от гриппа - мы проведём массовую вакцинацию среди педагогов. Это, естественно, по желанию, - говорит заместитель директора школы-гимназии «Бiлiм» Айгуль Алдиярова.

- В связи с ростом заболеваемости острой вирусной инфекцией по Актюбинской области от 18 октября вынесено постановление главного санитарного врача Актюбинской области по профилактики гриппа. При выявлении с признаками ОРВИ - отстранение от урока, своевременное обращение к врачу лечащему. Также соблюдение личной гигиены в школах, - отметила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Райхан Койшанова.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Преподаватели просят школьников надевать защитные маски.О масках в школах вспомнили после постановления главного санврача области, которое вышло накануне. Правда, в этот раз специалистов пугает не коронавирус, а обычная сезонная инфекция. Она стремительно распространятся среди жителей.Десятки людей подхватили ОРВИ. Причём главным образом простудой болеют беременные и дети. Увеличилось и количество вызовов скорой - в день до 700 звонков. Каждый пятый - как раз с жалобами на кашель и высокую температуру.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.