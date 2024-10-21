ALINEX САРАПШЫЛАРЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ӨҢДЕУ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ НАРЫҒЫН БАҒАЛАДЫ

2024 жылдың 10 қазанында брендтің 28 жылдығына арналған AlinEX кәсіби құрғақ құрылыс қоспаларын өндіру бойынша баспасөз конференциясы және интерактивті ақпараттық тур өтті. Шараға БАҚ өкілдері мен салалық пікір жетекшілері қатысты.
AlinEX өткен жылдағы жұмыс нәтижелерін және қазіргі нарықтағы орнын ұсынды. Қазақстандық ҚҚҚ нарығы аймақтағы ең серпінді нарықтардың бірі болып қала береді, соңғы 8 жылда өндіріс жылына орта есеппен 7–12%-ға өсті, 2023 жылы нарық көлемі 213 млрд теңгеге бағаланады. Қазақстанда ҚҚҚ-ын тұтыну жылына бір адамға 90 кг-ға жетті, бұл көршілес елдермен салыстырғанда 8%-ға жоғары. 2023 жылдың аяғында бренд Қазақстандағы ҚҚҚ нарығының 25%-дан астам үлесіне ие және Өзбекстандағы қатысуын белсенді түрде арттыруда. Alina Group брендтері 2024 жылы ҚҚҚ өндірісіндегі жалпы нарықтық үлесі 48% құрайды. Қазақстандықтардың 10 пәтерінің 8-інде жөндеу жұмыстары AlinEX-пен жүргізілді.
Брендтің өндірістік қуаты артуда – 2023 жылы Таразда жылдық қуаттылығы 336 мың тонна болатын жаңа зауыт ашылды. Жаңа автоматтандырылған астарлауды толтыру желісінің іске қосылуы желінің өнімділігін 15%-ға арттырды, бұл өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру үшін маңызды қадам болып табылады.
AlinEX өзінің өндірістік қуатын белсенді түрде дамытуды жалғастыруда және зауыттарын одан әрі модернизациялау мен автоматтандыруды, Орталық Азия нарығына жаңа өнімдер шығаруды және жөндеу, құрылыс және әрлеу өнеркәсібіндегі соңғы тұтынушылар мен орындаушыларға арналған Alina Club мобильді қосымшасын іске қосуды жоспарлап отыр.
Іс-шараның ресми бөлігі интерактивті пресс-турмен жалғасты, оның барысында журналистерге қоспалардың бүкіл өндірістік циклі көрсетілді. Қонақтар дәл зауытта AlinEX партиясын шығаруға қатыса алды.
Ақпарат Alina Group компаниясының баспасөз қызметімен берілді
10 октября 2024 года состоялась пресс-конференция и интерактивный инфотур по производству профессиональных сухих строительных смесей AlinEX, приуроченные к 28-летию бренда. В мероприятии приняли участие представители СМИ и отраслевые лидеры мнений.
AlinEX представил результаты деятельности за последний год и текущие позиции на рынке. Рынок ССС Казахстана остаётся одним из наиболее динамичных в регионе, за последние 8 лет, производство растет в среднем на 7–12% в год, объем рынка в 2023 году оценивается в 213 млрд тенге. Потребление ССС в Казахстане достигло 90 кг на человека в год, что на 8% превышает показатели соседних стран. По итогам 2023 года бренд удерживает более 25% доли рынка ССС в Казахстане и активно наращивает свое присутствие в Узбекистане. Общая же доля рынка брендов Alina Group в производстве ССС составляет 48%. Ремонт в 8 из 10 квартир казахстанцев сделан с AlinEX.
Производственные мощности бренда продолжают расти — в 2023 году был открыт новый завод в Таразе с годовой мощностью 336 тыс. тонн. Запуск новой автоматизированной линии розлива грунтовок позволил увеличить производительность линии на 15%, что является важным шагом для удовлетворения растущего спроса.
AlinEX продолжает активно развивать свои производственные мощности и планирует дальнейшую модернизацию и автоматизацию заводов, выпуск новых продуктов для рынка Центральной Азии и запуск мобильного приложения Alina Club для конечных потребителей и исполнителей сферы ремонта, строительства и отделки.
Официальная часть мероприятия продолжилась интерактивным пресс-туром, в ходе которого журналистам был продемонстрирован весь цикл производства смесей. Гости смогли принять участие в выпуске партии AlinEX прямо на заводе.
Информация предоставлена пресс-службой Alina Group