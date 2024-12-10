AlinEX завершил масштабный розыгрыш квартир по акции «BONUS HOME»

Самый известный бренд строительно-отделочных материалов Казахстана, AlinEX подвел итоги самой масштабной акции 2024 года «BONUS HOME».29 ноября стал судьбоносным днем для двух супер-финалистов из Семея и Астаны. Среди более чем 44 000 зарегистрированных во время акции кодов, в прямом эфире методом случайного выбора были выбраны два счастливых кода. Обладателями ключей от квартир в столице стали жители Астану и Семея, Асылбеков Алмас и Жексенбек Улугбек.“Я не верю до сих пор своему счастью, я так хотел выиграть и вот она квартира от AlinEX в Астане в моем родном городе – МОЯ!” - делиться с нами

Самый известный бренд строительно-отделочных материалов Казахстана, AlinEX подвел итоги самой масштабной акции 2024 года «BONUS HOME».

29 ноября стал судьбоносным днем для двух супер-финалистов из Семея и Астаны. Среди более чем 44 000 зарегистрированных во время акции кодов, в прямом эфире методом случайного выбора были выбраны два счастливых кода. Обладателями ключей от квартир в столице стали жители Астану и Семея, Асылбеков Алмас и Жексенбек Улугбек.

“Я не верю до сих пор своему счастью, я так хотел выиграть и вот она квартира от AlinEX в Астане в моем родном городе – МОЯ!” - делиться с нами Жексенбек Улугбек.

«Выбор тысяч казахстанцев в пользу профессиональных строительно-отделочных материалов от AlinEX сделал «BONUS HOME» не просто акцией, а настоящим событием, которое объединило тысячи профессионалов по всей стране», - отметила Директор Департамента Маркетинга Alina Group, Анастасия Гузева.

AlinEX поздравляет не только главных победителей, но и всех участников, которые боролись за моментальные и ежемесячные призы от бренда.

Казахстанский феномен AlinEX более четверти века является самым востребованным отечественным брендом на рынке строительно-отделочных материалов Казахстана и известен далеко за пределами нашей страны.



Факты, которыми можно гордиться, с приставкой «сделано в Казахстане»:

Бренд появился в 1996 году с идеи сделать евроремонт доступным для каждого казахстанца. Сегодня AlinEX — это профессиональные сухие строительные смеси, превосходящие по качеству зарубежные аналоги. Это подтверждено более чем 30 международными и казахстанскими премиями за качество.

Одним из первых продуктов AlinEX стала гипсовая шпатлевка GLATT. В прошлом году GLATT отметил свое 20-летие. Благодаря проверке временем AlinEX дает 100%-ю гарантию на готовую поверхность 20 лет. Когда в 2007 году компания полностью перешла на собственное сырье, локомотив бренда — Glatt удалось сделать еще более эластичным и удобным для строителей, чтобы смесь была комфортной и руки их не уставали во время работы.

За первые годы существования название GLATT стало нарицательным. В переводе с немецкого слово glatt переводится как «шпатлевка». Благодаря AlinEX GLATT теперь любую шпатлевку в Казахстане в устном общении называют «глатт».

Ремонт в 8 из 10 квартир казахстанцев сделан с продукцией AlinEX. Шпатлевка Glatt была использована во многих архитектурных сооружениях, ставших визитными карточками городов Казахстана.

Сегодня на упаковке бренда более 10 элементов защиты, которые отличают бренд от контрафакта. На упаковке AlinEX более 10 степеней защиты, начиная от миллиметровки на фоне, печатей и голограмм, заканчивая деталями на каждом изображении. Мешок AlinEX настолько сложно подделать, что 8 лет назад мы победили контрафакт на 99 %! Фигура человека на мешке — это символ идеальных пропорций в архитектуре. Швейцарский архитектор Ле Корбюзье первым стал делать дома, где мерилом всех высот служил человек. По его поднятой вверх руке Корбюзье установил высоту дверных косяков, а по опущенной вниз — высоту стола. В районе пояса стали делать оконные проемы. И так с каждой частью этого персонажа. Интерьеры вокруг нас сделаны для людей, также как и AlinEX. Пропорции каждого продукта вымерены, чтобы смесями было удобно пользоваться и жить с ними. Кстати, Модулор является одной из степеней защиты мешка.

GLATT и остальные продукты AlinEX делаются из казахстанского сырья казахстанскими специалистами. Собственный научный центр, 5-уровневый контроль качества, служба экспертизы и консультаций, собственное сырье и производство позволяют делать продукт стабильный во времени. Все продукты AlinEX проверяются в немецких лабораториях перед запуском и дополнительно тестируются в лаборатории в Москве.

Золотое правило компании: все, что зарабатывается брендом, инвестируется только в нашу страну на благо наших соотечественников. Более 30 тонн продукции мы подарили в 2019 году тем, кто реально нуждается в помощи, — жителям города Арыс. За все время существования AlinEX оказал благотворительную помощь более чем 200 организациям, в числе которых религиозные учреждения, дома сирот, школы-интернаты и дома престарелых.

AlinEX - Только для настоящих профессионалов. Проверено временем.