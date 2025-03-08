Аллергологи назвали самые аллергенные цветы

Как объяснила эксперт в беседе с «Радио 1» , если цветы сильно пахнут, то, конечно, они могут вызвать аллергию. Самые опасные — лилии. Их даже нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин — тоже душистые цветы, аллергенные. И пыльцы в них много.

По словам специалиста, самые безопасные цветы — тюльпаны.

— Их можно дарить каждый день. Дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то будет опасно, — заключила аллерголог.

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