Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Культура Здоровье

Аллергологи назвали самые аллергенные цветы

Некоторые цветы даже нельзя оставлять в комнате для сна.
gorod
Аллергологи назвали самые аллергенные цветы

Как объяснила эксперт в беседе с «Радио 1», если цветы сильно пахнут, то, конечно, они могут вызвать аллергию. Самые опасные — лилии. Их даже нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин — тоже душистые цветы, аллергенные. И пыльцы в них много.

По словам специалиста, самые безопасные цветы — тюльпаны.

Главный баннер

— Их можно дарить каждый день. Дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то будет опасно, — заключила аллерголог.

Ранее врач назвал способ похудеть при отказе от некоторых продуктов.


цветы аллергия 2025

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article