Алматинцев предупредили об угрозе схода лавин в горах

Жителей просят воздержаться от похода в горы. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 20 и 21 ноября в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Жителей просят не выходить на заснеженные склоны гор. - Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Если вы уже в горах, быть внимательным и следить за изменением погодных условий. Если вы заметили на склонах гор подвижки снега или окатыши из снега, то в горы лучше не идти — это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен схо