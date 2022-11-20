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Социум

Алматинцев предупредили об угрозе схода лавин в горах

Жителей просят воздержаться от похода в горы. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 20 и 21 ноября в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Жителей просят не выходить на заснеженные склоны гор. - Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Если вы уже в горах, быть внимательным и следить за изменением погодных условий. Если вы заметили на склонах гор подвижки снега или окатыши из снега, то в горы лучше не идти — это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен схо
Дана Рахметова
Алматинцев предупредили об угрозе схода лавин в горах
Жителей просят воздержаться от похода в горы.
Казахстан вернулся в «жёлтую» зону
Казахстан вернулся в «жёлтую» зону
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 20 и 21 ноября в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Жителей просят не выходить на заснеженные склоны гор.
- Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Если вы уже в горах, быть внимательным и следить за изменением погодных условий. Если вы заметили на склонах гор подвижки снега или окатыши из снега, то в горы лучше не идти — это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин, - информировали в ведомстве.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в мегаполисе ожидается дождь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы горы лавина

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