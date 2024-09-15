Почти такие же расходы на развлечения были зафиксированы в Карагандинской области. Жители Алматы обошли астанчан по этому показателю на 25%: в столице среднедушевые траты на досуг составили 7 тысяч тенге. Самые низкие расходы на развлечения были отмечены в области Абай — всего 916 тенге на человека.

Алматинцы тратят на развлечения в два раза больше денег, чем остальные казахстанцы

По данным аналитиков Data Hub, во втором квартале 2024 года средние расходы жителей Алматы на досуг и культурные мероприятия составили 8,6 тысячи тенге на человека, что в 2,4 раза превышает средний показатель по Казахстану.

Почти такие же расходы на развлечения были зафиксированы в Карагандинской области. Жители Алматы обошли астанчан по этому показателю на 25%: в столице среднедушевые траты на досуг составили 7 тысяч тенге. Самые низкие расходы на развлечения были отмечены в области Абай — всего 916 тенге на человека.

Кроме того, жители Алматы лидируют не только по расходам на развлечения, но и на здоровье. Во втором квартале 2024 года средние затраты на медицинские услуги составили 8,1 тысячи тенге на человека, что вдвое превышает средний показатель по Казахстану. На втором месте по расходам на здравоохранение находятся жители Астаны и Восточно-Казахстанской области — по 5,5 тысячи тенге. Самые низкие траты на медицинские услуги отмечены в Шымкенте, где в среднем потратили всего 1,7 тысячи тенге.

На образовательные услуги больше всего средств потратили жители Астаны — 7,9 тысячи тенге на душу населения, что в 2,2 раза превышает средний показатель по Казахстану.

По расходам на транспортные услуги лидируют алматинцы, потратившие 12,1 тысячи тенге за отчетный период, что в 1,7 раза выше среднего уровня по стране.

Жители Северо-Казахстанской области выделяют на автотранспорт и ГСМ больше всех — 29 тысяч тенге, что в 2,5 раза превышает средний показатель по республике.

Жители Кызылординской области лидируют по расходам на ремонтные материалы, потратив 5,5 тысячи тенге, что также в 2,5 раза выше среднего уровня по Казахстану.



