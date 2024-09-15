Новая электроподстанция будет снабжать электроэнергией микрорайон Акжайык и близлежащие объекты, обеспечивая около 120 тысяч человек.

В городском акимате о завершении строительства и реконструкции электроподстанции, турбоагрегатов, тепломагистрали, КНС №3 и ТЭЦ. Многие из этих объектов эксплуатируются с 1960-70 годов и имеют высокую степень изношенности, так как с тех пор ремонт не проводился.

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Новая электроподстанция будет снабжать электроэнергией микрорайон Акжайык и близлежащие объекты, обеспечивая около 120 тысяч человек. До конца года откроют еще одну подстанцию в микрорайоне Жулдыз. На КНС №3 установили новые насосы и построили современное здание. Станция обслуживает около 150 тысяч пользователей и несколько социальных объектов.

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Ремонт КНС №2 и турбоагрегата будет завершен до начала отопительного сезона, а работы на КНС №21, №18А и тепломагистрали планируют завершить в 2025 году. Также за свой счет АО «Жайыктеплоэнерго» сделал ремонт двух энергокотлов и шесть километров теплосетей ТЭЦ.







