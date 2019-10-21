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Социум

Алматинец пробежался вдоль реки Урал и ужаснулся ее состоянием

По мнению мужчины, бытовой мусор, небрежное отношение со стороны людей, а также большое количество дамб пагубно влияют на состояние третьей по протяженности реки Европы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 41-летний Александр Габченко живет и работает в городе Алматы. Путешественник и непрофессиональный атлет более пяти лет занимается бегом и объявил свой концептуальный приключенческий забег "I Run Kazakhstan". Мужчина бегает по пересеченной местности, по дорогам без асфальта и чаще всего за городом. – Я стараюсь выбирать для бега красивые природные места, ландшафтные достопримечательн
Арайлым Усербаева
Алматинец пробежался вдоль реки Урал и ужаснулся ее состоянием
По мнению мужчины, бытовой мусор, небрежное отношение со стороны людей, а также большое количество дамб пагубно влияют на состояние третьей по протяженности реки Европы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
41-летний Александр Габченко живет и работает в городе Алматы. Путешественник и непрофессиональный атлет более пяти лет занимается бегом и объявил свой концептуальный приключенческий забег "I Run Kazakhstan". Мужчина бегает по пересеченной местности, по дорогам без асфальта и чаще всего за городом. – Я стараюсь выбирать для бега красивые природные места, ландшафтные достопримечательности, природные парки. В среднем пробегаю по 30 километров. Веду я этот проект для того, чтобы раскрыть туристический потенциал нашей страны, хочу показать, что в Казахстане есть очень много красивых мест, которые должен увидеть каждый человек. Хочу, чтобы люди поняли, что путешествовать по Казахстану это круто, престижно, современно и интересно. Я не профессиональный атлет, бегать начал пять лет назад. Два года назад ко мне пришла эта идея, и в сентябре прошлого года я запустил свой проект. Нашел единомышленников, которые разделяют мои взгляды. Моя цель - совершить серию концептуальных приключенческих забегов на пересечённой местности, по одному в каждом из 14 регионов республики, - рассказал Александр Габченко. На данный момент Александр реализовал тринадцать забегов, первый состоялся 26 сентября 2018 года. Выбор дистанции зависит от природного ландшафта, высотного профиля и доступности инфраструктуры. Забеги проходят в автономном режиме. Воду, питание, одежду, средства связи и навигации атлет несёт на себе. 16 октября 2019 года мужчина пробежал 30 км вдоль реки Урал, в Западно-Казахстанской области, за 3 часа и 44 минуты. – Река Урал - красивейшая природная локация, очень рад оказаться и бежать здесь, среди этих великолепных пейзажей.. К сожалению, не всё прошло по плану, приобретённая накануне забега травма стопы внесла коррективы, тем не менее маршрут успешно преодолён менее чем за четыре часа, что я считаю очень приятным результатом. С ним связанно множество исторический и географических фактов. Урал повлиял на жизнь многих народов и поколений. Я заметил, что Урал, дающий жизнь огромному региону, сейчас переживает тяжелые времена. Падение уровня воды в реке ученые признали катастрофическим. Большое количество дамб в верховьях замедляют скорость течения воды. За последние 25 лет река почти полностью утратила естественный потенциал для воспроизводства осетровых рыб. Наибольший урон санитарно-экологическому состоянию воды, по мнению ученых, наносит загрязнение бытовыми отходами, свалки мусора от несознательных туристов и прибрежных населённых пунктов, турбаз, животноводческих хозяйств. Ни Россия, ни Казахстан не соблюдают сейчас водоохранные нормы, - говорит путешественник. По словам Александра, легендарный Урал сейчас как никогда нуждается во внимании и защите. Ведь некоторые места реки до того обмелели, что можно перейти вброд. – Своими глазами я увидел, как прекрасны и богаты природой берега, но как сильно обмелело русло! Кажется, что местами можно вброд перейти. Регион вполне мог бы стать местом притяжения для путешествий и активного отдыха жителей Казахстана и гостей из дальнего зарубежья. Но правительства Казахстана и России обязаны приложить максимум усилий. Уралу нужно больше заботы и бережливого природопользования. Необходимо культивировать здесь рачительное отношение к дикой природе среди местного населения и гостей, - добавил Александр. Как рассказал атлет, радушный приём в Западно-Казахстанской области оказало местное спортивно-туристское сообщество, а также энтузиаст-краевед, основатель музея природы Теректинского района Геннадий Кремер. Путешествует Александр вместе со своим единомышленником Александром Сипетым.
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Урал бег

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