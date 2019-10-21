Алматинец пробежался вдоль реки Урал и ужаснулся ее состоянием

По мнению мужчины, бытовой мусор, небрежное отношение со стороны людей, а также большое количество дамб пагубно влияют на состояние третьей по протяженности реки Европы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 41-летний Александр Габченко живет и работает в городе Алматы. Путешественник и непрофессиональный атлет более пяти лет занимается бегом и объявил свой концептуальный приключенческий забег "I Run Kazakhstan". Мужчина бегает по пересеченной местности, по дорогам без асфальта и чаще всего за городом. – Я стараюсь выбирать для бега красивые природные места, ландшафтные достопримечательн