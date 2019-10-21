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Социум

Лопатой по голове ударил житель Атырау своего соседа

Два соседа повздорили друг с другом. Когда же ссора переросла почти в драку, мужчина решил лопатой «приструнить» своего соседа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Специализированным административным судом города Атырау рассмотрено дело об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Согласно материалам дела, правонарушитель, находясь во дворе своего дома, расположенного по улице Курсайская, в ходе ссоры ударил соседа лопатой в область головы, тем самым умышленно причинил легкий вред здоровью. На суде хулиган свою вину при
gorod
Лопатой по голове ударил житель Атырау своего соседа
Два соседа повздорили друг с другом. Когда же ссора переросла почти в драку, мужчина решил лопатой «приструнить» своего соседа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" - Специализированным административным судом города Атырау рассмотрено дело об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Согласно материалам дела, правонарушитель, находясь во дворе своего дома, расположенного по улице Курсайская, в ходе ссоры ударил соседа лопатой в область головы, тем самым умышленно причинил легкий вред здоровью. На суде хулиган свою вину признал частично. Потерпевший просил назначить ему наказание в соответствии с требованиями законодательства в отношении соседа по ч.1 ст.73-1 КоАП РК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". В итоге постановлением суда подсудимый признан виновным в совершении административного правонарушения. Еме предстоит выплатить адинвзыскание - 37 875 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
суд удар лопата

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