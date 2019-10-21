Лопатой по голове ударил житель Атырау своего соседа

Два соседа повздорили друг с другом. Когда же ссора переросла почти в драку, мужчина решил лопатой «приструнить» своего соседа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Специализированным административным судом города Атырау рассмотрено дело об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Согласно материалам дела, правонарушитель, находясь во дворе своего дома, расположенного по улице Курсайская, в ходе ссоры ударил соседа лопатой в область головы, тем самым умышленно причинил легкий вред здоровью. На суде хулиган свою вину при