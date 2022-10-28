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Происшествия

Алматинец упал в котлован на дороге

Его вытащили спасатели. Фото: РОСО МЧС РК Инцидент произошёл в позднее время суток 27 октября. Мужчина 1965 года рождения проходил мимо ремонтируемой дороги и решил сократить свой путь. Не увидев раскопанную большую яму, он упал в неё. Помочь мужчине прибыли пять сотрудников республиканского оперативно-спасательного отряда. Они вытащили его из ямы и оказали первую помощь. Башенный кран упал на рабочего в Алматы Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Алматинец упал в котлован на дороге
Его вытащили спасатели.
Алматинец упал в котлован на дороге
Алматинец упал в котлован на дороге
Фото: РОСО МЧС РК Инцидент произошёл в позднее время суток 27 октября. Мужчина 1965 года рождения проходил мимо ремонтируемой дороги и решил сократить свой путь. Не увидев раскопанную большую яму, он упал в неё. Помочь мужчине прибыли пять сотрудников республиканского оперативно-спасательного отряда. Они вытащили его из ямы и оказали первую помощь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы дорога упал

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